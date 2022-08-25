4A-4B-4C primi yeterli olana yaş şartı devre dışı! EYT'liye prime göre 5.500 TL üstü MAAŞ hesabı! 1999-2004-2006-2008 sigorta girişi olanlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmalar hakkında aramalar her geeçn gün hız kazanıyor. Bilindiği üzere EYT çözümü için bir çok formül masada yer alıyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formülün gündemde olduğunu vurguladı. Öte yandan EYT'liler emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler!
EYT konusunda çalışmalar son hızla devam ediyor. Bu kapsamda en merak edilen konular arasında EYT'lilerin ne kadar emekli maaşı alacağı yer alıyor. Son olarak EYT için konuşulan Hollanda ve Almanya modeli hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Almanya ya da Hollanda formülü yok. Tek bir formül gündemimizde" ifadelerini kullanınca EYT'liler söz konusu formülün ne olduğunu merak ediyor. Öte yandan maaş hesabı hakkında açıklama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte EYT'lilerin maaş hesabı haberimizde!
EYT'DE MAAŞ NASIL BELİRLENECEK?
EYT kapsam ve emeklilik şartları bir yandan belirlenirken emeklilik olduğunda maaş hesabının nasıl olacağı da merak ediliyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yani EYT'lilerin maaş hesapları üç ayrı dönem olarak yapılıyor.
EYT'DE MAAŞ NASIL BELİRLENECEK?
EYT kapsam ve emeklilik şartları bir yandan belirlenirken emeklilik olduğunda maaş hesabının nasıl olacağı da merak ediliyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yani EYT'lilerin maaş hesapları üç ayrı dönem olarak yapılıyor.