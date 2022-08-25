4A-4B-4C primi yeterli olana yaş şartı devre dışı! EYT’liye prime göre 5.500 TL üstü MAAŞ hesabı! 1999-2004-2006-2008 sigorta girişi olanlar...

EYT konusunda çalışmalar son hızla devam ediyor. Bu kapsamda en merak edilen konular arasında EYT'lilerin ne kadar emekli maaşı alacağı yer alıyor. Son olarak EYT için konuşulan Hollanda ve Almanya modeli hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Almanya ya da Hollanda formülü yok. Tek bir formül gündemimizde" ifadelerini kullanınca EYT'liler söz konusu formülün ne olduğunu merak ediyor. Öte yandan maaş hesabı hakkında açıklama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte EYT'lilerin maaş hesabı haberimizde!