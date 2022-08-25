Emekliler 3 yılda 1 ATM'den şartsız koşulsuz nakit para alabilecek! SSK, Bağkur, 4C'liye 8.000 TL ödeme! TEB, Garanti, QNB, İş Bankası...
Başvuran hızlıca ATM'den 8.000 TL'ye kadar çekebiliyor! Ayrıca 300 TL bonus kazanma şansı... Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti, QNB, TEB ve diğer bankalar tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. İşte banka banka promosyon ödemeleri!
Ağustos ayı promosyon ücretlerini merak eden emekliler fırsatlardan halen yararlanabiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları tek tek yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Denizbank ve diğer bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını haberimizin içerisinde derledik. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte o teklifler haberimizde...
Emeklilerin banka promosyonu için bankaların yarışı büyüdü. Promosyon tutarları hızla yükselirken, 5 banka ödemeyi 7 bin lira ve üzerine taşıdı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. 'Sadece promosyon alırım' diyenler 7 bin 500 liraya varan para alırken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca ödeme yapılıyor.
Promosyon başvurusunu yapıp 1 emekli yakınını getiren 8 bin liraya varan ödeme alabilirken, emeklilerin eline maksimum 10 bin lira geçebiliyor. Bankaların 1.500 liranın altında maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:
* AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.