10 Ekim’e kadar başvuru yapmanız yeterli! Şimdi al 24 ay sonra faizsiz öde! Devletten o kişilere 125 bin TL destek ödemesi!

Programın 4'üncü başvuru döneminde destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Bakan Varank, "Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular, 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz de 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den istihdam başına 125 bin lira olan ödemelerini talep edebilecek." dedi.