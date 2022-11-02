4A-4B-4C emekli ek ödeme tutarı nedir? 2022 Kasım ayı ne kadar emekli maaşı alırım? SGK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama
Maaş hususu genelde vatandaşların kafasını karıştırıyor. Enflasyon bilgilerinin açıklanmasının sonrasında en düşük emekli maaşı 3500 TL bandına yükseldi. Kişiler bu süreçte TUİK verilerini eli kulağında bekliyor.
02.11.2022 09:33 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:33
Emekliliği yaklaşmış vatandaşların son zamanlarda en çok sordukları sorulardan birisi de ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Kişiler 4A- 4B- 4C gruplarına göre emeklilik hesaplamaları yapabiliyorlar. Emeklilik hesaplamalarında vatandaşların en çok merak ettikleri soru maaş sorusu olarak ön plana çıkıyor. Burada emekli maaşlarına değişik miktarlarda ödemelerinin yapılacağını ifade etmekte yarar var.