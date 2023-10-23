Hafta içi geldi 23-31 Ekim aktüel kataloğu yayında! A101 ve Tarım Kredi indirimleri başladı! 60 TL bile değil! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı...

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A101 ve Tarım Kredi'nin yeni indirimleri vatandaşları şoka uğrattı. Et, yağ, yoğurt, peynir, kuru fasülye, çay, salça, zeyin, yüzey temizleyicisi, yumuşatıcı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, şampuan ve elektronik ürünlerde dikkat çeken indirimler yapıldı. Hafta içi vatandaşlar soluğu zincir marketlerde alacak! Haftalık ya da aylık alışverişe çıkanlar öncesinde marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Bu noktada özellikle bu iki market yoğun ilgi görüyor. İşte Tarım Kredi ve A101'in yepyeni aktüel ürünleri...