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Hafta içi geldi 23-31 Ekim aktüel kataloğu yayında! A101 ve Tarım Kredi indirimleri başladı! 60 TL bile değil! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı...

Beklenen A101 ve Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu yayımlandı. Peki vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yeni kataloglarda neler var neler? Mutfak ihtiyaçlarından teknolojik aletlere çeyiz alışverişi yapmak isteyenler için tencere tabaklardan, tuvalet banyo için gerekli olan temizlik malzemeleri ve şampuanlara, ayçiçek yağından tüm gıda ürünlerine envai çeşit üründe %50 indirimler yapıldı. Çoğu 100 TL'nin altından satılıyor! İşte A101 ve Tarım Kredi'nin indirimleri tam listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 06:28 Güncelleme 23 Ekim 2023, 06:28
Hafta içi geldi 23-31 Ekim aktüel kataloğu yayında! A101 ve Tarım Kredi indirimleri başladı! 60 TL bile değil! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı... 1

A101 ve Tarım Kredi'nin yeni indirimleri vatandaşları şoka uğrattı. Et, yağ, yoğurt, peynir, kuru fasülye, çay, salça, zeyin, yüzey temizleyicisi, yumuşatıcı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, şampuan ve elektronik ürünlerde dikkat çeken indirimler yapıldı. Hafta içi vatandaşlar soluğu zincir marketlerde alacak! Haftalık ya da aylık alışverişe çıkanlar öncesinde marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Bu noktada özellikle bu iki market yoğun ilgi görüyor. İşte Tarım Kredi ve A101'in yepyeni aktüel ürünleri...

Hafta içi geldi 23-31 Ekim aktüel kataloğu yayında! A101 ve Tarım Kredi indirimleri başladı! 60 TL bile değil! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı... 2

A101 23 EKİM - 3 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 dondurmalarda 1 alana 1 bedava

Hafta içi geldi 23-31 Ekim aktüel kataloğu yayında! A101 ve Tarım Kredi indirimleri başladı! 60 TL bile değil! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı... 3

A101 23-27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Salça: 33.50

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