%49,56 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! EYT, Tarım, SSK, Bağkur’lu emekliye 8.500 TL, Memura 13.000 TL kök MAAŞ! ✓ 15 Puan Refah Payı, ✓ Seyyanen zam, ✓ Temmuz enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında yapılacak 2. zammı merakla bekliyor. Ülkemizde emekliler ve memurlar maaşlarında 2 kez artış görüyor. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı zamları da belirlemiş olacak. Bu arada temmuzda yapılacak zamla ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte yeni oranlarla birlikte en yeni maaş hesabı!