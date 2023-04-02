%49,56 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! EYT, Tarım, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL, Memura 13.000 TL kök MAAŞ! ✓ 15 Puan Refah Payı, ✓ Seyyanen zam, ✓ Temmuz enflasyon farkı...
Emekli ve memurlar merakla temmuz zammı hakkında araştırmalara başladı. Son olarak yapılan ara zamla emekli taban maaşları 7.500 TL'ye çıkarıldı. Memurlar için ekstra zam gelmedi. Ancak bilindiği gibi emekliler ve memurlar her sene Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre maaş artışı alıyor. Temmuz ayına az bir zaman kala maaş hesaplamaları da yapılmaya başlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86, 2023 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 49,56 olarak paylaştı. Bu gelişmelerle birlikte gözler 3 Nisan'a kilitlendi. Peki, Temmuz emekli, memur maaşları kaç TL olacak? Temmuz ayında SSK, Bağkur'luların taban maaşları artacak mı? İşte merak edilenler ve son hesaplamalar haberimizde...
02.04.2023 11:07 - Son Güncelleme: 02.04.2023 11:07
Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında yapılacak 2. zammı merakla bekliyor. Ülkemizde emekliler ve memurlar maaşlarında 2 kez artış görüyor. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı zamları da belirlemiş olacak. Bu arada temmuzda yapılacak zamla ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte yeni oranlarla birlikte en yeni maaş hesabı!
AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor.