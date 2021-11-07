Bunları yapın faturanız 1.000 TL düşsün! Uzman isim püf noktalarını açıkladı! İşte fatura düşürmenin yolları

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırılması gerektiğine değinen Sılkım, "Çamaşır makinesinde 70 derece yerine 50 derecede yıkama yapmanın enerji tüketimini yarı yarıya azaltacak. Bakıldığında çok küçük gibi görünen adımlar büyük tasarruflar sağlar" dedi.

Klimada da evin büyüklüğüne göre tercih yapılması gerektiğini anlatan Sılkım, "Ayrıca elektrik süpürgesinin torbası doldukça emme gücü artar ve daha çok elektrik tüketir. Bu nedenle torbasını sık sık temizleyin. Buzdolabınızı, soba, radyatör, bulaşık makinesi ve ocak gibi ısıtıcı kaynaklardan uzak yere yerleştiriniz. Buzdolabınızın soğutucu bölümünü 4-5 dereceye, derin dondurucu kısmını ise eksi 20 veya eksi 18 dereceye ayarlayın. Elektrikli ev aletleri 'bekleme' konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji, yıllık tüketiminizin en az yüzde 2'sine denk gelmekte" ifadelerini kullandı.

