Bunları yapın faturanız 1.000 TL düşsün! Uzman isim püf noktalarını açıkladı! İşte fatura düşürmenin yolları
Milyonlarca kişi kış aylarının gelmesiyle birlikte düşük fatura ödemenin yollarını arıyor. Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, "Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün" dedi.
Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Sılkım, yaklaşan kış ayları öncesi enerji tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Son aylarda küresel enerji fiyatlarındaki artıştan çıkmak için verimliliği bir yol olduğunu Sılkım, ilk adımın evlerde atılması gerektiğini söyledi.
Sılkım, odaların açık renklerle boyanmasıyla daha az aydınlatma ihtiyacının duyulacağını belirterek dış mekanlarda, koridorlarda veya apartman merdivenlerinde hareket sensörü kullanımı tavsiyesinde bulundu.
'TASARRUF, BEYAZ EŞYA SATIN ALIRKEN BAŞLAR'
Yeni evlenecek veya evine yeni beyaz eşya alacaklara da uyarılarda bulunan Sılkım, "Beyaz eşyalarda enerji tasarrufunun sağlanması öncelikle A sınıfı ile olur. C sınıfı buzdolabı A sınıfına göre, 2 katı elektrik tüketir. A sınıfındaki elektrikli ev aletleri, en az elektrik ve su tüketen ürünler. Buradan sağlayacağınız tasarruf hem ülke hem de ev ekonomisine katkı sağlar" diye konuştu.
Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırılması gerektiğine değinen Sılkım, "Çamaşır makinesinde 70 derece yerine 50 derecede yıkama yapmanın enerji tüketimini yarı yarıya azaltacak. Bakıldığında çok küçük gibi görünen adımlar büyük tasarruflar sağlar" dedi.
Klimada da evin büyüklüğüne göre tercih yapılması gerektiğini anlatan Sılkım, "Ayrıca elektrik süpürgesinin torbası doldukça emme gücü artar ve daha çok elektrik tüketir. Bu nedenle torbasını sık sık temizleyin. Buzdolabınızı, soba, radyatör, bulaşık makinesi ve ocak gibi ısıtıcı kaynaklardan uzak yere yerleştiriniz. Buzdolabınızın soğutucu bölümünü 4-5 dereceye, derin dondurucu kısmını ise eksi 20 veya eksi 18 dereceye ayarlayın. Elektrikli ev aletleri 'bekleme' konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji, yıllık tüketiminizin en az yüzde 2'sine denk gelmekte" ifadelerini kullandı.