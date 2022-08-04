Ödemeler değişti! SSK, Bağkur, 4C'li, EYT'li herkesi kapsıyor! Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! En az 808 - 2.426 TL arası...
Asgari ücret zammının ardından prim ödeme tutarları da değişti. Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yılın ikinci yarısında ne kadar olacağı belli oldu. Peki, kim ne kadar prim ödemesi yapacak? İşte merak edilenler!
Emekli olmak her çalışanın hayali. Bu kapsamda emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haber geldi. SSK, Bağkur, Esnaf herkesi kapsıyor. Milyonlarca kişinin emeklilik primleri değişti. Örneğin ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 808,88, 30 gün işçi çalıştıranlar da 2.426,63 lira sigorta primi ödeyecek. Peki, kim ne kadar ödeme yapacak? İşte prim tutarları hakkında tüm merak edilenler haberimizde!
ESNAFLIK YAPANLAR
Bağ- Kur primleri en düşük 2.232,50 lira oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 1.908,95 lira olarak uygulanıyor. Burada aylık avantaj 323,55 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden 6 aylık bin 941 lira daha az prim parası çıkacak.
TARIMLA UĞRAŞANLAR
Tarım Bağ-Kur primleri de en düşük 2.158,08 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için bu tutar 1.845,31 lira olarak uygulanırken, burada aylık avantaj 312,77 lira. En alt tutardan ödeme yapan çiftçinin cebinden 6 aylık bin 876 lira daha az para çıkacak.