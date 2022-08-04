Ödemeler değişti! SSK, Bağkur, 4C'li, EYT'li herkesi kapsıyor! Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! En az 808 - 2.426 TL arası...

Emekli olmak her çalışanın hayali. Bu kapsamda emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haber geldi. SSK, Bağkur, Esnaf herkesi kapsıyor. Milyonlarca kişinin emeklilik primleri değişti. Örneğin ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 808,88, 30 gün işçi çalıştıranlar da 2.426,63 lira sigorta primi ödeyecek. Peki, kim ne kadar ödeme yapacak? İşte prim tutarları hakkında tüm merak edilenler haberimizde!