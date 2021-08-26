48-49-52-53 yaşında emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte müjdeli haber! İşe başlama tarihine göre değişiyor…

Borçlanma için verilen en yüksek kazançlar

5510 sayılı sosyal sigortalar kapsamında belirlenen durumlara göre erkeklerde askerlik borçlanması ve kadınlarda doğum borçlanması ile imkanlar veriliyor. Uzun ve kısa dönem er ya da erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile ilgili bir yandan da yedek subay okulları içerisinde geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması sırasında kullanılabiliyor. Kadınların sigortalı bir şekilde çalışma süreçlerinde staj sigortaları ile beraber normal çalışma dönemleri sırasında yaptıkları doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yaparak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor.