48-49-52-53 yaşında emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte müjdeli haber! İşe başlama tarihine göre değişiyor…
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 48-49-52-53 yaşında emekli olmak mümkün! Borçlanma fırsatları ile erken emeklilik sağlanabiliyor. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla birlikte, boş bir şekilde geçirilen zamanlar baz alınıyor. Erkeklerde askerlik borçlanması kadınlarda da doğum borçlanmasıyla birlikte işe başlama tarihine göre; 48,49,52 ve 53 yaşında emekli olabilirsiniz. İşte erken emeklilikte o detay!
Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden birisi erken emekli olmak. Emeklilikle birlikte rahat bir nefes alabilen vatandaşlar, erken emekliliğin yollarını da sık sık araştırıyor. Borçlanma yöntemiyle erken emeklilik ise sıkça başvurulan yöntemlerinden birisi oluyor. 48 ya da 49 yaşında bile erken emekli olarak maaş alabilir ve hayat kalitenizi artırabilirsiniz. İşte erken emeklilikle ilgili merak edilenler!
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen baz süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler. Erken emekli olmak için borçlanma ve vergi indirimleri hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.
Borçlanma için verilen en yüksek kazançlar
5510 sayılı sosyal sigortalar kapsamında belirlenen durumlara göre erkeklerde askerlik borçlanması ve kadınlarda doğum borçlanması ile imkanlar veriliyor. Uzun ve kısa dönem er ya da erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile ilgili bir yandan da yedek subay okulları içerisinde geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması sırasında kullanılabiliyor. Kadınların sigortalı bir şekilde çalışma süreçlerinde staj sigortaları ile beraber normal çalışma dönemleri sırasında yaptıkları doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yaparak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor.