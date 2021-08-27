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Yapılandırma ve ihya fırsatları emekliye avantaj sağlıyor! 29 bin TL yerine 9 bin: Bu tarihlere dikkat!

SGK Başkanı, hesaplı emeklilik yolunu da açan yapılandırma ve ihya fırsatlarının avantajlarını anlattı: 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek . Ödemeler düşecek, teşvik ve sağlık kapısı açılacak...

27.08.2021 06:38 - Son Güncelleme: 27.08.2021 06:42
Yapılandırma ve ihya fırsatları emekliye avantaj sağlıyor! 29 bin TL yerine 9 bin: Bu tarihlere dikkat!

Yapılandırma yasası vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladı. Prim borcu olanlar hesaplı şekilde ödeme, daha önce borcu nedeniyle hizmet süresi durdurulanlar da avantajlı şekilde ihya etme imkanına kavuştu.

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Yapılandırma ve ihya fırsatları emekliye avantaj sağlıyor! 29 bin TL yerine 9 bin: Bu tarihlere dikkat!

Hesaplı emeklilik dahil pek çok imkanın yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, kanun kapsamında sağlanan imkanları anlattı:

Yapılandırma ve ihya fırsatları emekliye avantaj sağlıyor! 29 bin TL yerine 9 bin: Bu tarihlere dikkat!

FAİZ YERİNE Yİ-ÜFE:
Yapılandırmanın en büyük avantajı, bugüne kadar oluşan gecikme zammı ve geçim faizinin silinip, borçların Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'yle yeniden güncellenmesi.

Yapılandırma ve ihya fırsatları emekliye avantaj sağlıyor! 29 bin TL yerine 9 bin: Bu tarihlere dikkat!

ANAPARAYA YAKIN:
2010'da bin 200 lira prim borcu olan kişinin gecikme zammı ve faiziyle 4 bin 453 lira ödemesi gerekiyor.

Yapılandırma ve ihya fırsatları emekliye avantaj sağlıyor! 29 bin TL yerine 9 bin: Bu tarihlere dikkat!

Yapılandırma kapsamında peşin bin 292 lira ödemesi yetecek.

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