Yapılandırma ve ihya fırsatları emekliye avantaj sağlıyor! 29 bin TL yerine 9 bin: Bu tarihlere dikkat!
SGK Başkanı, hesaplı emeklilik yolunu da açan yapılandırma ve ihya fırsatlarının avantajlarını anlattı: 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek . Ödemeler düşecek, teşvik ve sağlık kapısı açılacak...
27.08.2021 06:38
- Son Güncelleme: 27.08.2021 06:42
Yapılandırma yasası vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladı. Prim borcu olanlar hesaplı şekilde ödeme, daha önce borcu nedeniyle hizmet süresi durdurulanlar da avantajlı şekilde ihya etme imkanına kavuştu.