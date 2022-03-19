4.650 TL maaş ile çalışma fırsatı! 18 - 55 yaş arası başvuru yapabiliyor! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru ekranı!
Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin bekçi alımı 2022 başvuruları başladı ve bir yandan da İŞKUR üzerinden yayınlanan çarşı ve mahalle bekçisi alımları, başvuru şartlarının neler olduğu araştırılıyor. 4 farklı ilde yayınlanan ilanlarda 4.650 TL maaş ile çalışma fırsatı sizleri bekliyor. 18 - 55 yaş arası başvuru yapabiliyor ve bekçi alımı başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
19.03.2022 17:04 - Son Güncelleme: 19.03.2022 17:04
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özel sektör çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanları sık sık güncelleniyor ve farklı illerden başvurular da kabul ediliyor. İstanbul, Ankara, Kocaeli olmak üzere üç farklı şehirde İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru ilanları yayınlandı ve genel şartların yanı sıra istenilen özel şartlar da şirketlere göre farklılık gösterebiliyor. 18 - 55 yaş arası başvuru yapabiliyor, 4.650 TL maaş ile çalışma fırsatı bekçilik alanında kariyer hedefleyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte ayrıntılar!