4.650 TL maaş ile çalışma fırsatı! 18 - 55 yaş arası başvuru yapabiliyor! İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru ekranı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özel sektör çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanları sık sık güncelleniyor ve farklı illerden başvurular da kabul ediliyor. İstanbul, Ankara, Kocaeli olmak üzere üç farklı şehirde İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru ilanları yayınlandı ve genel şartların yanı sıra istenilen özel şartlar da şirketlere göre farklılık gösterebiliyor. 18 - 55 yaş arası başvuru yapabiliyor, 4.650 TL maaş ile çalışma fırsatı bekçilik alanında kariyer hedefleyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte ayrıntılar!