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46 üründe dev indirimle Kooperatif marketleri cümle alemin dilinde! Tarım Kredi 13-17 Ağustos fiyat listesi yenilendi! 7'li temizlik bezi 15,90!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 13-17 Ağustos tarihleri arasında çeşitli ürünlerde indirim fırsatları sunuyor. Kahvaltılık malzemelerden, şarküteri ürünlerine, temizlik ürünlerinden içecek çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler müşterileri bekliyor. Bu kapsamda 7'li temizlik bezi 15,90, enerji İçeceği 21.90 TL, 500 Ml şampuan 39.90 TL, 15'li çöp poşeti 6.50 TL, 1 litre limonata 15.90 TL, 500 gram Sütlü Fındık Kreması 39,90 TL, 1 kilo siyah çay 89.90 TL'ye satılıyor. İşte kataloğun tamamı...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 17:06 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 17:06
46 üründe dev indirimle Kooperatif marketleri cümle alemin dilinde! Tarım Kredi 13-17 Ağustos fiyat listesi yenilendi! 7’li temizlik bezi 15,90! 1

Kooperatif marketlerinin kampanyaları, alışveriş dünyasında büyük yankı uyandırdı! Tarım Kredi'nin 13-17 Ağustos tarihleri arasında güncellediği fiyat listesi, tam 46 üründe dev indirimlerle dolu. Bu cazip fırsatlar, alışveriş yapacakların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu özel kampanya dahilinde, birbirinden kullanışlı ve günlük hayatı kolaylaştıracak ürünlerde büyük indirimler var. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 13-17 Ağustos fiyat listesi...

46 üründe dev indirimle Kooperatif marketleri cümle alemin dilinde! Tarım Kredi 13-17 Ağustos fiyat listesi yenilendi! 7’li temizlik bezi 15,90! 2

TARIM KREDİ'DE BU HAFTA NELER VAR?

Salamura siyah zeytin 54.90 TL

46 üründe dev indirimle Kooperatif marketleri cümle alemin dilinde! Tarım Kredi 13-17 Ağustos fiyat listesi yenilendi! 7’li temizlik bezi 15,90! 3

500 gram tuzsuz siyah ay çekirdeği 39,90 TL

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