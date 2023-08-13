46 üründe dev indirimle Kooperatif marketleri cümle alemin dilinde! Tarım Kredi 13-17 Ağustos fiyat listesi yenilendi! 7'li temizlik bezi 15,90!

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Kooperatif marketlerinin kampanyaları, alışveriş dünyasında büyük yankı uyandırdı! Tarım Kredi'nin 13-17 Ağustos tarihleri arasında güncellediği fiyat listesi, tam 46 üründe dev indirimlerle dolu. Bu cazip fırsatlar, alışveriş yapacakların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu özel kampanya dahilinde, birbirinden kullanışlı ve günlük hayatı kolaylaştıracak ürünlerde büyük indirimler var. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 13-17 Ağustos fiyat listesi...