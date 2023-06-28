46-47-48-50-51-52'ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...
Erken emeklilik için müjde verildi. SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik imkanı sunuldu.. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi yer alıyor. Bu nedenle kademeli emeklilik ve yeni torba yasa hakkında detaylar merak ediliyor. İşte erken emeklilikten faydalanacak o isimler...
28.06.2023 22:31 - Son Güncelleme: 28.06.2023 22:31
48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi verildi. 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. İşte detaylar...