46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.