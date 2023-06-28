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Haberler Ekonomi 46-47-48-50-51-52'ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

46-47-48-50-51-52'ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

Erken emeklilik için müjde verildi. SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik imkanı sunuldu.. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi yer alıyor. Bu nedenle kademeli emeklilik ve yeni torba yasa hakkında detaylar merak ediliyor. İşte erken emeklilikten faydalanacak o isimler...

takvim.com.tr
28.06.2023 22:31 - Son Güncelleme: 28.06.2023 22:31
46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi verildi. 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. İşte detaylar...

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46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı.

46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.

46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.

46-47-48-50-51-52’ye basanlar dikkat! Dereceli YAŞ İNDİRİMİ müjdesi! Yeni torba yasada EYT TAKIMI! Çıraklık sigortası, staj...

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor.

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