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Haberler Ekonomi Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı'na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı

Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı'na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte 85 milyon vatandaşımız tarafından büyük bir merakla beklenen gelişmeler netleşmeye başladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından birçok detay da ortaya çıktı ve bir dizi ödeme ve haklarla ilgili artışlar gerçekleşti. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretli çalışanın iş göremezlik ödeneğinden tazminata kadar pek çok ödeme kaleminde artış yaşandı. Şimdi ise en çok aranan konular arasında memur ve emekli zammı yer almaktadır. 2023 Temmuz ayı için memur, emekli ve 4C'li maaş tablosu belirlenir.

takvim.com.tr
29.06.2023 11:08 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:08
Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! %34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! 11.400 TL üstü...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler memur ve emeklilerinin zamlı maaşları merak ediliyor. İşte Temmuz 2023 zamlı maaş tablosu...

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Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! %34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! 11.400 TL üstü...

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak ssk ve bağ-kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.

Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! %34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! 11.400 TL üstü...

HAZİRAN TAHMİNİ

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. .

Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! %34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! 11.400 TL üstü...

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek

Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı’na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı! %34 ek zamlı MAAŞ TABLOSU! 11.400 TL üstü...

5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Kesin oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenmesi gündemde.

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