Emekliye 13.400 TL, Memura 24.700 TL, Emekli Sandığı'na 16.000 TL HAM MAAŞ! Merkez Bankası açıkladı

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı. temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak ssk ve bağ-kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.