450 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT'den isteyen ATM'den alacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC kimlik son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından vatandaşalara çoğu kapsamda yardım ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı tarafından ailelere destek parası yatırılıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı ödemeleri. Eylül ayının ortalarında ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 450 TL ile 600 TL aralığında ödeme yapılıyor. Peki aile destek yardımı nasıl alınır, başvurular ne zaman nereden yapılıyor? 2022 Aile Destek Paketi parası ne kadar, ödemeleri yattı mı , ne zaman yatacak? İşte aile destek paketi ödemeleri 2022 detayları hakkında detaylar!
Devlet doğrultusunda sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler kişilerin içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve mağduriyet yaşamamaları adına sağlanıyor. Devletin para yardımları uygulaması içinde Aile Bakanlığı üzerinden oluşturulan Aile Destek ödemesi yer almaktadır. Peki, kimler bu yardımdan alabiliyor? İşte merak edilenler!
İhtiyaç sahibi ailelere verilecek olan Aile Destek Programı ödeme takvimi araştırılıyor. 450 ile 600 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle yapılacak olan Aile Destek Paketi yardımı başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik.
Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.