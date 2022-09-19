450 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT’den isteyen ATM’den alacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC kimlik son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar...

İhtiyaç sahibi ailelere verilecek olan Aile Destek Programı ödeme takvimi araştırılıyor. 450 ile 600 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle yapılacak olan Aile Destek Paketi yardımı başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...