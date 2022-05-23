4,5 litre Ayçiçek yağı ve 8’li tuvalet kağıdında çılgın indirim! A-101’de ucuzluk kampanyası! 8 TL bakiye de hediye! Aktüel kataloğu fiyat tablosu...

A101'de Mayıs sonuna doğru indirimin dozu arttı. Yep yeni bir kampanya başlatan zincir marketleri özellikle Ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdına önem verdi. Vatandaşlar marketlerin indirim kataloğunu yakından takip ediyor. Hal böyle olunca da zincir marketler indirim kampanyalarını sık sık güncelliyor. Bu hafta A101'de hangi ürünlerin ucuza satıldığı merak ediliyordu. Güncel A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Kuşadası tam yağlı klasik inek peyniri 500 g 42,90 yerine 28,95'e satılıyor. A101+ Plus'ta da bu hafta süprizler vatandaşları bekliyor. İşte kataloğun tamamı...