45 gün sonraki gram altın fiyatı belli oldu! Vatandaş Kapalıçarşı’ya akın ediyor! Kıyıda, köşede altını olan yatırımcı ne yapmalı? İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ve özellikle yaz aylarında düğün sezonuna hazırlanan bireyler, altın fiyatlarındaki değişimleri ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Bu noktada Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları oldukça önem taşıyor. Memiş'in bu hafta için öngördüğü gelişmeler ve gram altın için sunduğu son fırsatlar yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.