YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Mart 2023 Cuma okul tatili olan İLLER LİSTESİ! Son dakika MEB- Valilik açıklama! Anasınıfı, ilk-ortaokul, lise...

24 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından okulların tatil olup olmadığı konusunda son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeli olarak başlanacağını duyurdu. Peki yarın okullar tatil mi, var mı? 24 Mart 2023 Cuma hangi illerde okullar tatil?