YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Mart 2023 Cuma okul tatili olan İLLER LİSTESİ! Son dakika MEB- Valilik açıklama! Anasınıfı, ilk-ortaokul, lise...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklamalar geldi. Deprem felaketi sonrası okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi. MEB tarafından yayımlanan takvime göre 4 ilde okullar 27 Mart'ta açılacak. Öte yandan son günlerde hava durumu koşullarının elverişsiz olması nedeniyle Şanlıurfa ve Bolu'da okullar tatil edilmişti. Gözler son olarak 24 Mart tarihine çevrildi. Peki Cuma hangi illerde okullar tatil? Yarın okul var mı, tatil mi? İşte son dakika açıklamalar...
24 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından okulların tatil olup olmadığı konusunda son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeli olarak başlanacağını duyurdu. Peki yarın okullar tatil mi, var mı? 24 Mart 2023 Cuma hangi illerde okullar tatil?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika 24 Mart 2023 Cuma günü 4 ilde okullar kapalı kalmaya devam edecek. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası okulların kademeli olarak açılmasına karar verilmişti. 77 ilde okullar açılırken depremden en çok etkilenen illerden Hatay, Malatya, Adıyaman veKahramanmaraş'ta okullar kapalı kalmıştı.
MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından konuşan Özer, deprem felaketinden etkilenen şehirlerin kategorize edildiğini, ilk 2 kategoride yer alan 6 kentte eğitim-öğretimin başladığını hatırlatıp, 3'üncü kategorideki Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'a ilişkin bilgi verdi.
4 İLDE 27 MART'TA KADEMELİ EĞİTİM
Bu illerde eğitim-öğretimin 27 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını aktaran Özer, "Yapılan istişarelerden sonra bu 3'üncü kategoride yer alan 4 ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık. Diğer 6 ilimizde olduğu gibi merkez ve ilçelerin tamamında değil; hayatın normalleştiği illerde eğitim-öğretime inşallah başlayacağız.