Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar Ramazan’da... MEB’den flaş karar, kabul edildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Tatil’ diyerek duyurdu!

Ve belli oldu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası okullarda ikinci dönem tüm okullarda geç başladı. MEB takvimine göre normal şartlarda 6 Şubat'ta başlaması gereken eğitim dönemi 71 ilde 20 Şubat'ta, deprem bölgesi ilan edilen illerde ise kademeli olarak 1 Mart itibariyle açılmaya başladı. Bu noktada gözler tatil tarihlerine çevrildi. Bir süredir ara tatil hakkında bir çok araştırma yapılıyordu. Netleşti! Peki Nisan ara tatil ne zaman?