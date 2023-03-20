45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT'siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede!

EYT yasası yürürlüğe girdi. Böylelikle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar emeklilik hakkını elde etmeye hak kazandı. 2000 sonrası sigortalılar için ise alternatif yollar yasalarımızda bulunuyor. Bazı durumlar erken emekli olmak için fırsat yaratabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek ve erken yaşta emekli olmak bu kişiler için geçerli olacak. Kadın, erkek bu fırsattan yararlanarak. İşte az primle emekli olmanın şifreleri haberimizde...