45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT'siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede!
EYT'yi kapsamayanlar için 2. şans kapısı açıldı. Emeklilik tarihini öne çekmek ve erken yaşta emekli olmak bu kişiler için geçerli olacak. Ayrıca erken emeklilik için staj avantajı da yer alıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler haberimizde!
EYT yasası yürürlüğe girdi. Böylelikle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar emeklilik hakkını elde etmeye hak kazandı. 2000 sonrası sigortalılar için ise alternatif yollar yasalarımızda bulunuyor. Bazı durumlar erken emekli olmak için fırsat yaratabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek ve erken yaşta emekli olmak bu kişiler için geçerli olacak. Kadın, erkek bu fırsattan yararlanarak. İşte az primle emekli olmanın şifreleri haberimizde...
Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.