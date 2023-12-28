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45-47-50-55 yaş için 2024 erken emeklilik listesi geldi! Bu kişiler EYT'yi gözlemesin! 1999-2009-2015 SGK prim yıla göre şartlar değişti

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali, emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Emeklilik için gerekli şartları sağlamak ve hatta emeklilik tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlar için çeşitli yollar bulunmaktadır. İşte mevcut mevzuatına göre emeklilik tarihini öne çekmenin 8 başlıkta toplandığı stratejiler...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:14 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:14
45-47-50-55 yaş için 2024 erken emeklilik listesi geldi! Bu kişiler EYT’yi gözlemesin! 1999-2009-2015 SGK prim yıla göre şartlar değişti 1

Çalışanlar arasında, emeklilik yaşına gelmeden önce emekli olma düşüncesi, birçok kişi için cazip bir hedef haline gelmiştir. Ancak erken emeklilik, belirli şartlara ve başvurulan sistemlere bağlı olarak mümkündür. Peki, az primle erken emeklilik mümkün mü? İşte tüm merak edilenler...

45-47-50-55 yaş için 2024 erken emeklilik listesi geldi! Bu kişiler EYT’yi gözlemesin! 1999-2009-2015 SGK prim yıla göre şartlar değişti 2

1. Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı, annelerin emeklilik tarihini öne çekmelerine yardımcı oluyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma, 2160 gün ve 6 yıl ek süre sağlıyor.

45-47-50-55 yaş için 2024 erken emeklilik listesi geldi! Bu kişiler EYT’yi gözlemesin! 1999-2009-2015 SGK prim yıla göre şartlar değişti 3

2. Askerlik: Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaş şartını geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı tanıyor. Askere gidilmeden önceki sürelerin borçlanılması, emeklilik tarihini önceye çekme avantajı sağlıyor.

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