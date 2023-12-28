45-47-50-55 yaş için 2024 erken emeklilik listesi geldi! Bu kişiler EYT'yi gözlemesin! 1999-2009-2015 SGK prim yıla göre şartlar değişti

1 Çalışanlar arasında, emeklilik yaşına gelmeden önce emekli olma düşüncesi, birçok kişi için cazip bir hedef haline gelmiştir. Ancak erken emeklilik, belirli şartlara ve başvurulan sistemlere bağlı olarak mümkündür. Peki, az primle erken emeklilik mümkün mü? İşte tüm merak edilenler...

2 1. Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı, annelerin emeklilik tarihini öne çekmelerine yardımcı oluyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma, 2160 gün ve 6 yıl ek süre sağlıyor.