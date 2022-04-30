RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi PTT şubelerinden anında alabilirsiniz! Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor!

PTT şubelerinden anında alabilirsiniz! Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor!

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan vatandaşlara, mağduriyet yaşadıkları kategorilere göre farklı tutarlarda ve farklı içeriklerde sosyal yardım hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda ilgili grupta yer alan vatandaşlara sunulan sosyal yardım hizmetlerinden birisi de elektrik faturası desteğidir.

takvim.com.tr
30.04.2022 15:52 - Son Güncelleme: 30.04.2022 15:53
Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz

Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahiplerine yayılan elektrik faturası desteği hizmetinde düzenlemeye gidildiği açıklandı. Bakanlık, yaptığı yeni düzenlemeler ile birlikte, söz hususu hizmetin kapsamının genişletildiğini bildirdi. İşte bakanlığın elektrik faturası desteğine dair haberin ayrıntıları

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Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz

Elektrik faturası desteği, bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahiplerine sunduğu hizmetlerden biridir. PTT şubeleri aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılan bu yardım modelinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Engelli bir vatandaşın çağrısı üzerine yeniden düzenlenen yardım modelinin kapsamında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz

Elektrik Faturası Yardımının Kapsamı Genişletildi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu ilgili belgeler aracılığı ile kanıtlayabilen vatandaşlara, birçok farklı alanda yardım hizmeti sunmaktadır.

Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz

Sunulan yardımlardan birisi de elektrik faturası yardımıdır. Bu yardım kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere aylık elektrik tüketim miktarlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda nakdi yardım yapılmaktadır.

Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan elektrik faturası desteği hizmetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıklayan yetkili isimler, nisan ayının sonu itibari ile yüzde 70 ve üzeri oranlarda engelli olan ve evden, cihazlara bağlı olarak tedavi gören vatandaşlara da elektrik faturası desteğinin verileceğini bildirdiler.

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