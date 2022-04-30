PTT şubelerinden anında alabilirsiniz! Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan elektrik faturası desteği hizmetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıklayan yetkili isimler, nisan ayının sonu itibari ile yüzde 70 ve üzeri oranlarda engelli olan ve evden, cihazlara bağlı olarak tedavi gören vatandaşlara da elektrik faturası desteğinin verileceğini bildirdiler.