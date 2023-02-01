4.336 lira hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı’ndan o kişilere müjde! Başvurana anında yatıyor! 1,2, 3,4 Şubat 2023 ödemeler başladı...

Evde bakım maaşı yatan iller şubat ayı sorgulanmaya başladı. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Hak sahipleri e-Devlet üzerinden evde bakım parasının yatıp yatmadığını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...