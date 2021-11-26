Adalet Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru şartları neler?
TBMM bütçe görüşmeler sonrasında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlara güzel haberi şöyle verdi; "2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." Peki; Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Cevapları haberimizde...
2022 yılı memur ve personel alımları için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 55 bin PTT personel alımları beklenirken, Adalet Bakanlığı'na da 12 bin 400 personel alımı geçekleştirileceği müjdesi geldi. İş arayanlar 2022 yılında rahat bir nefes alacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, ''12.400 personel istidamı sağlanacak'' dedi. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 12 bin 400 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte tüm detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 12 BİN 400 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022 yılına yaklaştığımız şu günlerde önümüzdeki yıl için iş ilanları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi 2022 yılında iş duyurusu yayınlayan resmi ve özel kurumları yakından takip ediyor. Ocak ayından sonra PTT ve Adalet Bakanlığı binlerce alım yapacak. PTT toplamda 55 bin, Adalet Bakanlığı da 12 bin 400 personel alımı gerçekleştirecek. Ancak başvuruların ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'den son gelişmeleri takip edebilirsiniz.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.