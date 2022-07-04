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Haberler Ekonomi Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon belli oluyor: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...

Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon belli oluyor: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak Temmuz zammında gözler enflasyon verilerine çevrildi. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. Zam oranları bugün açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış tahmini %40.75 olarak düşünülürken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise %40.25'i bulacak. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı...

04.07.2022 00:37 - Son Güncelleme: 04.07.2022 00:50
Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi.

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Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...

Zam oranları bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri zam oranını gösterecek.

Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olarak gerçekleşti.

Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu.

Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...

Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak-Haziran enflasyon verisi yüzde 40.75 olacak.

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