Kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı! Enflasyon belli oluyor: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, %40.75 ve %40.25...
Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak Temmuz zammında gözler enflasyon verilerine çevrildi. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. Zam oranları bugün açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış tahmini %40.75 olarak düşünülürken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise %40.25'i bulacak. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre kalem kalem zamlı emekli ve memur maaşı...
04.07.2022 00:37 - Son Güncelleme: 04.07.2022 00:50