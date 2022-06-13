Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

Bayram için tüm ihtiyaçlar bankalardan alınan kredilerle karşılanabiliyor. PTT acil nakit ihtiyacı olan emeklilere Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği emekli kredisi veriyor. Hemen en yakın PTT Merkezine gelenlere 80.000 TL'ye kadar kredi sağlanıyor. Diğer bir çok bankadan da şubeye gitmeden kredi başvurusu yapılabiliyor.