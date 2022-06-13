Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM'lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...
Emekliler, çalışanlar herkesi ilgilendiriyor! TC kimlik numarası son hanesine göre 5000 TL ile 25000 TL arasında kredi çekilebilecek. Güzel haber geldi. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlıyor. Milyonlarca kişi bayramda yapacak harcama için bankalara yöneliyor. Bu kapsamda banka banka kampanyalar araştırılıyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirip kredi alabilmek mümkün! Özellikle emeklilere özel kampanyalar dikkat çekiyor. Başvurusu onaylanan hemen parasını alabiliyor. İşte detaylar...
Bayram için tüm ihtiyaçlar bankalardan alınan kredilerle karşılanabiliyor. PTT acil nakit ihtiyacı olan emeklilere Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği emekli kredisi veriyor. Hemen en yakın PTT Merkezine gelenlere 80.000 TL'ye kadar kredi sağlanıyor. Diğer bir çok bankadan da şubeye gitmeden kredi başvurusu yapılabiliyor.