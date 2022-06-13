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Haberler Ekonomi Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM'lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM'lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

13.06.2022 22:56 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:32
Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

Emekliler, çalışanlar herkesi ilgilendiriyor! TC kimlik numarası son hanesine göre 5000 TL ile 25000 TL arasında kredi çekilebilecek. Güzel haber geldi. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlıyor. Milyonlarca kişi bayramda yapacak harcama için bankalara yöneliyor. Bu kapsamda banka banka kampanyalar araştırılıyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirip kredi alabilmek mümkün! Özellikle emeklilere özel kampanyalar dikkat çekiyor. Başvurusu onaylanan hemen parasını alabiliyor. İşte detaylar...

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Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

Bayram için tüm ihtiyaçlar bankalardan alınan kredilerle karşılanabiliyor. PTT acil nakit ihtiyacı olan emeklilere Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği emekli kredisi veriyor. Hemen en yakın PTT Merkezine gelenlere 80.000 TL'ye kadar kredi sağlanıyor. Diğer bir çok bankadan da şubeye gitmeden kredi başvurusu yapılabiliyor.

Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

PTT ile 5 bin TL kredi çekmek isteyenler 36 ay vadeyle aylık 228,61TL ödeyerek borcunu kapatabiliyor.

Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

PTT EMEKLİ KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME PLANI TABLOSU

Bu sabah yatmaya başlıyor! Paralar ATM’lerden çekilebilecek! Emeklilere Kurban Bayramı müjdesi! 5000 TL ödeme! TC kimlik NO son hanesine göre...

Ziraat Bankası'ndan kredi çekmek isteyen emeklilere de şu açıklama yapıldı;

''Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.''

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