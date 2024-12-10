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En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Türkiye'de ikinci el otomobil alım-satımında yaşanan köklü değişiklikler son dönemde gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özellikle trafik sigortası zorunluluğunun galericiler için de geçerli olmasının ardından fiyat artışlarının yaşanması bekleniyor. Peki 2025 yılında ikinci el araçlar ucuzlayacak mı? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:48
En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

2025 yılına girerken otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler, araç almayı düşünenler için merak konusu. Elektrikli araçların yükselişi, ikinci el piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik faktörlerin etkisiyle hem yeni hem de ikinci el otomobil alacakların kararlarını şekillendirecek birçok etken bulunuyor. İşte 2025 otomobil piyasasına dair detaylı bir analiz!

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Trafik Sigortası Zorunluluğu ve Etkileri

Yeni düzenlemeye göre ikinci el araç alım-satım işlemleri sırasında noter satışı gerçekleşmeden önce trafik sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi. Bu değişiklik, bireysel alım-satım işlemleri için zaten geçerli olan bir uygulamanın galericiler için de uygulanmasını içeriyor.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, bu kararı olumlu bulmakla birlikte, galericiler için sürdürülebilir olmadığını ifade etti. "Bireysel alım-satımlar için doğru bir karar, ancak galericiler için maliyetli bir çözüm" diyen Ertemel, galericilerin araçları genellikle satış için showroomlarında sergilediklerini ve araçları satana kadar trafik sigortası poliçesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Galericilerin Karşılaştığı Mali Külfet

Ertemel, her araç için yıllık 15.000-20.000 TL arasında değişen bir trafik sigortası bedelinin galericiler için büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı. "Araç başına bu bedellerin ortaya çıkması, ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu durum, otomobil satış sektöründeki galericiler için sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Ayrıca sigortaların yüksek maliyetlerinin araç fiyatlarına yansıyacağına dikkat çekerek son tüketicilerin bu artan maliyetleri ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Çözüm Önerileri ve Sektörel Beklentiler

Hayrettin Ertemel galericilerin yaşadığı zorlukların çözülmesi adına yetki belgeli otomobil satıcılarına özel trafik sigortası poliçesi üretilebileceğini belirtti. Bu poliçelerin galericiler için daha uygun maliyetli olacağını ve sektörün rahatlamasını sağlayacağını ifade etti.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

"Maliyetleri fiyatlara yansıtmadan çözüm bulmalıyız" diyen Ertemel, galericilerin işlerini sürdürebilmeleri için devlet ve sigorta sektörüyle işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Ancak, sıfır araç kampanyaları ve filo kiralama şirketlerinin piyasaya sürdüğü ikinci el araçlarla birlikte 2025 yılının ilk çeyreğinde fiyatların yatay seyredeceğini öngördü.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Fiyatlar ve Piyasadaki Durum

Otomobil fiyatlarının bir yıldan fazla süredir yatay seyretmesi sektörde fiyat artışları konusunda temkinli bir beklentiye yol açtı. Ertemel faizlerin yüksek olması ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle otomobile olan talebin azaldığını belirtti.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

"Fiyatlar artık pandemi dönemindeki gibi yükselmiyor" diyen Ertemel ikinci el otomobil alım-satımında fiyat artışlarını durduran kampanyaların etkisini de vurguladı.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

6 Ay 6 Bin Kilometre Şartının Kaldırılması

Son dönemde, otomobil alım-satımında sıkça karşılaşılan 6 ay 6 bin kilometre şartı ile ilgili de açıklama yapan Ertemel, bu tedbirin amacına ulaştığını belirtti.

En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

Fiyatların son bir yılda artmaması ve bu şartın artık kaldırılmasının daha uygun olacağı görüşünü paylaştı. Ertemel son tüketicinin artık otomobil alımını ticari bir kazanç olarak görmediğini bunun yerine faiz gibi yatırım enstrümanlarına yöneldiğini söyledi.

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