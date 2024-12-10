En ucuz ikinci el araç fiyatları! 2025 yılında 2. el otomobiller ne kadar olacak? Ford, Fiat, Renault, KİA, Opel...

2025 yılına girerken otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler, araç almayı düşünenler için merak konusu. Elektrikli araçların yükselişi, ikinci el piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik faktörlerin etkisiyle hem yeni hem de ikinci el otomobil alacakların kararlarını şekillendirecek birçok etken bulunuyor. İşte 2025 otomobil piyasasına dair detaylı bir analiz!

Trafik Sigortası Zorunluluğu ve Etkileri Yeni düzenlemeye göre ikinci el araç alım-satım işlemleri sırasında noter satışı gerçekleşmeden önce trafik sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi. Bu değişiklik, bireysel alım-satım işlemleri için zaten geçerli olan bir uygulamanın galericiler için de uygulanmasını içeriyor.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, bu kararı olumlu bulmakla birlikte, galericiler için sürdürülebilir olmadığını ifade etti. "Bireysel alım-satımlar için doğru bir karar, ancak galericiler için maliyetli bir çözüm" diyen Ertemel, galericilerin araçları genellikle satış için showroomlarında sergilediklerini ve araçları satana kadar trafik sigortası poliçesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Galericilerin Karşılaştığı Mali Külfet Ertemel, her araç için yıllık 15.000-20.000 TL arasında değişen bir trafik sigortası bedelinin galericiler için büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı. "Araç başına bu bedellerin ortaya çıkması, ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu durum, otomobil satış sektöründeki galericiler için sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.