30 gün içinde başvurana derhal büyük müjde geldi! PTT’den 5 bin 137 TL’nin yanında bir maaş daha! İŞKUR’dan çifte ödeme fırsatı...

Bilindiği üzere işsizlik maaşı ödemeleri 10 ay kadar sürüyor. Ayrıca ödemenin yanında bir maaş daha alma imkanı doğuyor. Devlet tarafından işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı ödeniyor. Aertan enflasyonun ardından vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek verilmeye başlandı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabiliyor. İşte işsizlik ödeneğine dair merak edilenler...