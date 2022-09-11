Promosyon zammı yağmur misali yağıyor! SSK, Bağkur’luya 10.000 TL üzeri ödeme! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000 TL olan emekliler...

Emekli promosyonu vatandaşların gündeminde sıklıkla yer almaya başladı. Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı sonrasında bankalar da değişen oranlarda promosyon fırsatı sunmaya devam ediyor. Emekli maaşına yapılan zammın ardından promosyonlarda da artışa gidildi. Peki hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte banka promosyon ödemeleri ve promosyonlara dair 10 soru 10 cevap!