2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? SSK, BAĞKUR 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alanlara müjde! İkramiyeye ek 2.750 TL...

Hükümet tarafından son anda bir artış yapılmadığı takdirde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığından kendi çalışması nedeniyle normal emekli olanlara 1.100 TL ödenecektir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 275 TL ikramiye ödenecektir.