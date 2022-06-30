2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? SSK, BAĞKUR 2.500 2.750 3.000 TL emekli maaşı alanlara müjde! İkramiyeye ek 2.750 TL...
Kurban Bayramı ikramiyeleri bayrama sayılı günler kala merak konusu oldu. İkramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı oldukça merak ediliyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri yattı mı? Emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? İşte merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:
- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022
- 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,
- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
Hükümet tarafından son anda bir artış yapılmadığı takdirde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığından kendi çalışması nedeniyle normal emekli olanlara 1.100 TL ödenecektir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,
Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 275 TL ikramiye ödenecektir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,
Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazarıdikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınarak ödeme yapılacaktır.