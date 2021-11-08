EYT'liler Almanya sistemi ile emekli olacak! Her yıl için yüzde 2 kesinti ile... | EYT için masada hangi formüller var?

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı, hazırlığı yapılan yeni çalışmada.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak.

Çalışmalar sırasında yurt dışındaki uygulamalar da masaya yatırılacak. Almanya ve Finlandiya formülleri ele alınacak.

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre, sigortalıya bir teklif sunuluyor. Çalışanın emekliliğine kaç yıl kalmışsa o kadar yıl için belli oranda kesinti yapılıyor.

Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla yaş beklenmeden emekli olunabiliyor.

Finlandiya sisteminde de Almanya formülünde olduğu gibi belli oranda kesinti uygulanıyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

2022'DE TAMAM

Çalışma Bakanlığı, bu örnekleri de inceleyip hazırladığı formülleri Cumhurbaşkanı'na sunacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verecek. Çalışmanın 2022 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ESNAFA 7200 GÜN TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce kişi var. Fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyorlar. Bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı" dedi.

Emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirten Palandöken, esnafın unutulmamasını istedi. Palandöken, "Esnaf 9 bin gün ile değil, SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilmeli" diye konuştu.