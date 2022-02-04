41, 43, 46 yaşlarında emeklilik mümkün! 15 yıl primi tamamlayanlara müjde! SSK, Bağkur 5.400 günden emeklilik başvuru şartları…

Milyonlarca çalışanın uzun yıllar emek vermenin ardından hayalini kurduğu emeklilik hayatı konusunda 15 yıl primi tamamlayanlara müjdeli haber geldi. Erken emeklilik şartları yakından araştırılıyor ve bu hayale daha çabuk ulaşabilmenin yollarının neler olduğu da merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağkur 5.400 günden emeklilik başvuru şartlarını duyurdu ve bu şartları taşıyanlar için 41, 43, 46 yaşlarında emeklilik mümkün. İşte erken emeklilik hakkında merak edilenler!