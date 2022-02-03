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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! İşte satış tarihi

Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'un satış tarihini açıkladı. İşte detaylar...

03.02.2022 09:58 - Son Güncelleme: 03.02.2022 09:58
Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! İşte satış tarihi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, verdiği röportajda yerli otomobil TOGG'a ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

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Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! İşte satış tarihi

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ KÜRESEL ÇAPTA SES GETİRDİ"
Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirten Varank, TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! İşte satış tarihi

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA ÇIKAR
Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar" ifadesini kullandı.

Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! İşte satış tarihi

TOGG'a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirten Varank, "Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG'un 'akıllı cihaz' olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! İşte satış tarihi

Varank, Türkiye'yi sanayi, teknoloji ve savunma alanında dünyada global bir üs haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" hedefini gerçekleştirmede yol haritası olacağına işaret etti.

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