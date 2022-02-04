Alt sınır belli: En az 6 bin 826 TL alacaksınız! Emekli, memur, sözleşmeli personelin maaşına 1.234 TL artış! İşte yeni maaş ve ikramiye tarifesi!

Çalışmalarına son sürat devam edilen 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar belli oluyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 30.95 artarken, gözler ikinci artış için 3600 ek gösterge meselesine çevrildi. Ek gösterge ile memurların hem ikramiyeleri hem de emeklilik maaşları artışa geçecek. Aynı zamanda bu artışa ek olarak Ocak zammı da ilave edilecek. Örnek bir hesaplama yapacak olursak; 30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 lira artarak 6 bin 826 liraya yükselecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte ek gösterge ile yeni maaş hesabı...