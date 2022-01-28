41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! 15 sene prim ödemesi yapana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, 4C’li...

Her çalışanın hayallerinden biri erken emekli olup yaşlılığında maddi olarak rahat bir hayat sürmektir. Erken emekli olmak için bazı şartlar yer alıyor. Örneğin sigorta başlangıcı ve erken emeklilik için belirlenen yaş için istenen koşullar da sağlandığında emeklilik yolu açılıyor. Aynı zamanda bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı yapılan göreve göre farklılık gösterebiliyor. İşte erken yaşta emekli olma şartları!