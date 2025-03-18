SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL'ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için beklenen haber nihayet geldi! Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimi kararının ardından bankalar, özellikle yeni evlenecek çiftlere özel kampanyalarla konut kredisi sektörüne hareket getirdi. Halkbank ve Ziraat Bankası'nın piyasaya sürdüğü düşük faizli kredi paketleri, hem evlilik hazırlığındaki çiftlerin yüzünü güldürüyor hem de konut piyasasında canlanma sinyalleri veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:22
Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

Ev sahibi olmak isteyen yeni evli çiftlere müjde! Halkbank ve Ziraat Bankası, yeni evlenenlere özel düşük faizli konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut piyasasında hareketlilik başlarken, genç çiftlere avantaj sağlayacak fırsatlar açıklandı.

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

🏦 HALKBANK'IN YENİ EVLİLERE ÖZEL KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2.55
120 Ay Vadede Örnek Ödeme: 1 Milyon TL için aylık 26.806 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Aylık eşit taksitli ödeme
Serbest ödeme
3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

KİMLER BAŞVURABİLİR?

🔹 Eşlerden biri 35 yaşını doldurmamış olmalı
🔹 Başvuru sahibi veya eşi daha önce konut sahibi olmamış olmalı
🔹 Nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olmalı

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

📝 EK KOŞULLAR

Halkbank kredi kartı sahibi olmak
3 adet otomatik ödeme talimatı vermek
DASK, konut sigortası, BES veya sağlık sigortalarından en az 3 tanesini yaptırmak

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

📢 ZİRAAT BANKASI'NIN KONUT KREDİSİ ÜRÜN PAKETİ

Faiz Oranı: %2.59
120 Ay Vadede Örnek Ödeme: 1 Milyon TL için aylık 27.162 TL
Ekstra Şart Yok!

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

🏠 DİĞER BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

📌 Kuveyt Türk: %2.68
📌 Vakıfbank: %2.69
📌 TEB & İş Bankası: %2.85
📌 Yapı Kredi & Akbank: %2.89

Fotoğraf: Halkbank

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

📌 Garanti BBVA: %2.91
📌 Denizbank: %3.81
📌 ICBC Bank: %4.17
📌 Şekerbank: %5.89

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

🔍 KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI!

🏡 Faizlerin düşmesiyle konut piyasasında talep artarken, fiyatlar nasıl etkilenecek? Uzmanlar, konut fiyatlarının yükselme ihtimaline karşı erken davranmanın avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye çok uygun taksit: Yeni evlilere konut kredisi geldi

📌 Başvurular ve Detaylar için: Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Fotoğraflar: Halkbank ve AA