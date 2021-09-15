40.000 ve 53.000 TL indirim! Ağızlar sulandı! Fiyata yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...
40.000 ve 53.000 TL indirim! Ağızlar sulandı! Matrah güncellemesi ile eş güdümlü anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillerde 40 bin ile 53 bin TL arasında ucuzlama bekleniyor. Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi birtakım modellerde düşürülerek 2021 model vasıtalar 150 bin TL seviyesine geriledi. Markaların Eylül ayı kampanyalı fiyatlarını açıklamasının sonrasında satışlar da patladı. Peki 150 bin liraya alınacak sıfır otomobiller neler?
1600 cc altı otomobiller ile hibrit modellerde ÖTV matrahı tekrar düzenlendi. 60 bin liraya varan indirim yolu açıldı. Pek çok aracın fiyatında yüzde 17'ye varan düşüş oldu. Toyota Corolla, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf... İşte 0 model araba fiyatları... Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobiller amacıyla oranlara temel ÖTV matrahlarında farklılığa gidilirken, yüzde 45 ÖTV seviyesi amacıyla temel alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV seviyesi amacıyla temel alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmıştı. Matrah fiyatlarının çıkarılmasının sonrasında birtakım markalar fiyatları aşağıya çekerek 150 bin liraya kadar düşürdü.
Ancak, otomobil markalarının, ÖTV matrah değişikliğiyle birlikte indirimin tamamını satış fiyatlarına yansıtıp yansıtmayacağını göreceğiz.
YERLİ MODELLERE YARAYACAK
Düzenleme en çok Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobiller ile hibrit modellere yarayacak. Düzenleme sonrasında Adapazarı'nda üretilen Toyota modellerinde yaklaşık yüzde 17 indirim gerçekleşti..