ŞOK hafta sonu fırsatları 4 ayrı kategoride satışta! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çalışma masası 349 TL’den evinize geliyor!
Tüm illerden vatandaşlar marketlerin satışa sunduğu aktüel ürünler merakla takip ediliyor. Hafta sonu yaklaşırken her hafta birbirinden güzel ve lezzetli ürünleri satışa sunan ŞOK markette neler olduğu merak edilmeye başlandı. Alacaklarını belirlemek ve ihtiyaç listesi yapmak isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilir. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çalışma masası 349 TL'den evinize geliyor. Teknolojik ürün arayışında olanlar da evine en yakın ŞOK şubesine uğrayarak bütçesine uygun seçeneklere göz atabilir.
18.02.2022 11:58 - Son Güncelleme: 18.02.2022 11:58
En sık ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan ŞOK şubelerine gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için ŞOK hafta sonu fırsatlarını haberimizde derledik. ŞOK hafta sonu fırsatları 4 ayrı kategoride satışa çıkıyor ve bütçeye uygun seçenekler dikkat çekiyor. Goldmaster Elektrikli Çay Makinesi 289 TL'den, Rampage oyuncu koltuğu 1599 TL'den, Gezer terlik 49,95 TL'den, oyuncaklar 14,95 TL'den evinize geliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.