ŞOK hafta sonu fırsatları 4 ayrı kategoride satışta! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çalışma masası 349 TL’den evinize geliyor!

En sık ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan ŞOK şubelerine gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için ŞOK hafta sonu fırsatlarını haberimizde derledik. ŞOK hafta sonu fırsatları 4 ayrı kategoride satışa çıkıyor ve bütçeye uygun seçenekler dikkat çekiyor. Goldmaster Elektrikli Çay Makinesi 289 TL'den, Rampage oyuncu koltuğu 1599 TL'den, Gezer terlik 49,95 TL'den, oyuncaklar 14,95 TL'den evinize geliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.