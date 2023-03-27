Binlerce TL’niz sizi bekliyor olabilir! Unutanların hakkı yanıyor! SGK’da unutulan paran var mı sorgula!

Türkiye Cumhuriyeti'nin, ihtiyaç sahibi vatandaşları ya da diğer kategoriler altında yer alan vatandaşları için geliştirdiği sosyal yardım modelleri ve diğer nakdi hizmetler, vatandaşların isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Ancak, bazı durumlarda yapılan yardımlar ya da diğer ödemeler unutulabiliyor. Bu nedenle, devlet kurumları, hesapların kontrol edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.