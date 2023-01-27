400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 49’uncu MADDE detayına dikkat! Başvurular başladı! 30 günde...

Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla alakalı tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda en merak edilen konu belediye şirket işçilerinin durumu oldu. Buna göre kadroya geçecek belediye personelleri açıklandı. Peki, kimler kapsamda? İşte merak edilenler...