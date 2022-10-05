Sınav yok kura yok! 85.000 kişilik boş kadro! 8-9 bin TL maaşla İstanbul, Ankara... Hastanede çalışmak isteyenlere müjde!

Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl tam 85 bin kişilik alım yapılacak. Müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bizzat geldi. Bakan Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı boş kadroları neler? İşte detaylar!