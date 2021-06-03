40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı! İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti
40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olun! Koronavirüs nedeniyle bankaların takibe düşen kredi miktarı artış gösterdi. Yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu. Bu anlamda İş Bankası ve Vakıfbank konut satış ilanları oldukça ilgi çekiyor. İş Bankası ve Vakıfbank'tan satılık daire, arsa ve işyeri alımı için internet sitesi üzerinden verilen ilanlara teklif verilmesi gerekiyor. Bankalardan ev almanın ise avantajı oldukça büyük! Emlakçı sorunu olmadığından ona verilecek olan komisyon bedeline gerek kalmaz. Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur. Taşınmazların değerini objektif piyasa koşulları belirler.
İş Bankası ve Vakıfbank satılık gayrimenkul ilanları ile binlerce konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, hobi bahçesi, yazlık ve dükkan düşük fiyatlara ek olarak dosya masrafsız, ekspertsiz ücreti ödenmeksizin konut kredisi desteğiyle satışa sunuldu. İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır. Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür.