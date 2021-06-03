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40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı! İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti

40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olun! Koronavirüs nedeniyle bankaların takibe düşen kredi miktarı artış gösterdi. Yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu. Bu anlamda İş Bankası ve Vakıfbank konut satış ilanları oldukça ilgi çekiyor. İş Bankası ve Vakıfbank'tan satılık daire, arsa ve işyeri alımı için internet sitesi üzerinden verilen ilanlara teklif verilmesi gerekiyor. Bankalardan ev almanın ise avantajı oldukça büyük! Emlakçı sorunu olmadığından ona verilecek olan komisyon bedeline gerek kalmaz. Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur. Taşınmazların değerini objektif piyasa koşulları belirler.

03.06.2021 14:29 - Son Güncelleme: 03.06.2021 14:29
40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı! İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti

İş Bankası ve Vakıfbank satılık gayrimenkul ilanları ile binlerce konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, hobi bahçesi, yazlık ve dükkan düşük fiyatlara ek olarak dosya masrafsız, ekspertsiz ücreti ödenmeksizin konut kredisi desteğiyle satışa sunuldu. İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır. Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür.

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40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı! İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti

E İHALE YÖNTEMİ İLE EV / KONUT SATIN ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR, NASIL ALINIR?

Sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif verirsiniz. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış olur.

40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı! İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti

Ancak yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzar. 30 dakikalık süre zarfında yeni bir fiyat teklifi verilmezse e ihale yöntemi ile satışa sunulan konut en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruma satılmış olur.

40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı! İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti

Bankalardan satılık icralık konutların adresleri

İş bankası icralık olarak satışa almış olduğu araçlar ile gayrimenkul için http://www.istegayrimenkul.com/bankadan-satilik-konut.aspx isimli İnternet sitesini oluşturmuştur.

40 bin ve 45 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satışı! İş Bankası, Vakıfbank konut satış ilanları vatandaşı mest etti

Bankanın İnternet sitesinde beğenmiş olduğunuz icralık mülk yada araca teklif verebilirsiniz. Teklifte belirlenen bedelin tamamı ödenmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgiyi 0-850-724-0-724 numaralı telefon hatlarından öğrenebilirsiniz.