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Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...

Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine, harcamaları karşılığında TL hediyesi vereceğini bildirdi. İşte Ziraat Bankası'nın yeni alışveriş kampanyasına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
01.06.2022 09:16 - Son Güncelleme: 01.06.2022 09:18
Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bünyesinden alan mevcut müşterileri için harcadıkça kazan kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka 30 Haziran tarihine kadar başvurulara açık olan ve kampanya kapsamında 200 TL hediye lira kazanılacağını garanti eden yeni kampanyasının detaylarını paylaştı.

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Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...

Ziraat Bankası'ndan Emekli Müşterilerine Alışveriş Hediyesi!

Ziraat Bankası 30 Haziran tarihine kadar Bankkart'ları aracılığı ile kafe, restoran, sağlık, giyim, market ve optik harcaması yapan tüm müşterilerine, hediye lira vereceğini bildirdi.

Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...

500 TL'ye ulaşan her harcama için 50 TL, toplamda ise 200 TL tutarında hediye lira ödülü tanımlayan banka, söz konusu kampanyanın yalnızca emekli müşterileri için geçerli olduğunu belirtti.

Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...

Ziraat Bankası Emekli Alışveriş Kampanyası Kullanım Koşulları

Ziraat Bankası emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyası kapsamında kullanım koşullarını ve diğer detayları şu şekilde sıralamıştır:

Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...
  • Kampanyaya online alışverişler geçerli değildir. Yalnızca Bankkart anlaşmalı işyerlerinin POS cihazları aracılığı ile yapılacak olan harcamalar dikkate alınır.
  • İlgili kartın hem kredi kartı hem de banka kartı aracılığı ile yapılacak olan toplam harcamalar, kampanya kapsamında değerlendirilir.
  • Alışveriş harcamaları taksitli veya peşin olarak yapılabilir.
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