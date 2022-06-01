Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...
Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine, harcamaları karşılığında TL hediyesi vereceğini bildirdi. İşte Ziraat Bankası'nın yeni alışveriş kampanyasına ilişkin ayrıntılar
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bünyesinden alan mevcut müşterileri için harcadıkça kazan kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka 30 Haziran tarihine kadar başvurulara açık olan ve kampanya kapsamında 200 TL hediye lira kazanılacağını garanti eden yeni kampanyasının detaylarını paylaştı.
Ziraat Bankası'ndan Emekli Müşterilerine Alışveriş Hediyesi!
Ziraat Bankası 30 Haziran tarihine kadar Bankkart'ları aracılığı ile kafe, restoran, sağlık, giyim, market ve optik harcaması yapan tüm müşterilerine, hediye lira vereceğini bildirdi.
Ziraat Bankası Emekli Alışveriş Kampanyası Kullanım Koşulları
Ziraat Bankası emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyası kapsamında kullanım koşullarını ve diğer detayları şu şekilde sıralamıştır:
- Kampanyaya online alışverişler geçerli değildir. Yalnızca Bankkart anlaşmalı işyerlerinin POS cihazları aracılığı ile yapılacak olan harcamalar dikkate alınır.
- İlgili kartın hem kredi kartı hem de banka kartı aracılığı ile yapılacak olan toplam harcamalar, kampanya kapsamında değerlendirilir.
- Alışveriş harcamaları taksitli veya peşin olarak yapılabilir.