Yeni kampanya vatandaşları mest etti! Market alışverişlerinde para ödülü verilecek! Migros, A101, ŞOK, BİM...

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bünyesinden alan mevcut müşterileri için harcadıkça kazan kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka 30 Haziran tarihine kadar başvurulara açık olan ve kampanya kapsamında 200 TL hediye lira kazanılacağını garanti eden yeni kampanyasının detaylarını paylaştı.