4 Temmuz 2022 sigaraya 2 TL ZAM MI GELDİ? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı fiyatlar! En ucuz, en pahalı sigara hangisi oldu? Marlboro, Kent, Parliament, Muratti...

Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var şeklindeki soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Temmuz ayına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Sosyal medyaki iddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar artış gösteriyor. Tütün ürünlerinde herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. İşte 4 Temmuz güncel sigara fiyatları