4 Temmuz 2022 sigaraya 2 TL ZAM MI GELDİ? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı fiyatlar! En ucuz, en pahalı sigara hangisi oldu? Marlboro, Kent, Parliament, Muratti...
Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren merak edilenler arasında bulunuyor. Tütün ürünleri kullanan kişiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi markalara zam var? 4 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
04.07.2022 14:37 - Son Güncelleme: 04.07.2022 14:37
Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var şeklindeki soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Temmuz ayına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Sosyal medyaki iddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar artış gösteriyor. Tütün ürünlerinde herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. İşte 4 Temmuz güncel sigara fiyatları
4 Temmuz Philip Morris ve BAT grubu sigaralara 2 TL zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris ve BAT sigara gruplarına zam geldiğini açıkladı.