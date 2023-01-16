15 yılda... TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,69 aylık taksit hesaplama! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu!
Düşük faizli konut kredisi için aramalar hız kazandı. Orta gelirliye konut projesine başvurular bugün başlıyor. Bakanlık tarafından kampanyanın detayları belli oldu. Peki, TOKİ Konut kredisi faiz indirimi var mı? İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu!
16.01.2023 08:53 - Son Güncelleme: 16.01.2023 08:55
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde orta gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası''nda başvurular başlıyor. Peki, kim ne kadar geri ödeme yapılacak? TOKİ konut kredisi faiz indirimi ne kadar olacak? İşte geri ödeme tablosu!