3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…

Hükümet, milyonlarca memur, emekli, asgari ücretlinin gelirini artırmak için çalışmalara hız verirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle sosyal hak ve yardımların tutarı da artacak. Ek göstergede 600 puanlık artışla birlikte en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemeler, gelir kalemleri de yükselecek. Aile, doğum, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak.