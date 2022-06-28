3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…
Milyonlarca memur ve emeklinin yüzünü güldüren 3600 ek gösterge açıklaması Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay gelmişti. Peki 3600 ek göstergeyle memurun hangi gelirleri artacak? 3600 ek göstergedeki 600 puanlık artış ne anlama geliyor? İşte kalem kalem 3600 ek göstergeyle artacak memur gelirleri
Hükümet, milyonlarca memur, emekli, asgari ücretlinin gelirini artırmak için çalışmalara hız verirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle sosyal hak ve yardımların tutarı da artacak. Ek göstergede 600 puanlık artışla birlikte en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemeler, gelir kalemleri de yükselecek. Aile, doğum, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak.
Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak. Bütün çalışanlara 600 puanlık ek gösterge artışı nedeniyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak birçok veri güncellenecek.