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3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…

Milyonlarca memur ve emeklinin yüzünü güldüren 3600 ek gösterge açıklaması Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay gelmişti. Peki 3600 ek göstergeyle memurun hangi gelirleri artacak? 3600 ek göstergedeki 600 puanlık artış ne anlama geliyor? İşte kalem kalem 3600 ek göstergeyle artacak memur gelirleri

28.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 28.06.2022 09:12
3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…

Hükümet, milyonlarca memur, emekli, asgari ücretlinin gelirini artırmak için çalışmalara hız verirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle sosyal hak ve yardımların tutarı da artacak. Ek göstergede 600 puanlık artışla birlikte en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemeler, gelir kalemleri de yükselecek. Aile, doğum, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak.

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3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…

TÜM DERECELERDE ARTIŞ
Ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…

Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak. Bütün çalışanlara 600 puanlık ek gösterge artışı nedeniyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak birçok veri güncellenecek.

3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…

Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memuru aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla hesaplanıyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor.

3600 ek göstergeyle memurların gelir kalemleri tek tek artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları…

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI DA ARTACAK
Üstün başarı belgesi alan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilirken, ek özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarları, kalkınmada öncelikli yörelere göre ödenen ek tazminat, maaşı artıran özel hizmet tazminatı da artacak.

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