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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar

SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar

EYT kapsamına giren çok sayıda kişi 'Acaba ben de emekli olabilecek miyim?' diye merak ediyor. Peki kimler kapsamda? Ne kadar prim gerekiyor? İşte bu soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
03.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.09.2022 06:59
SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar

Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili başlatılan çalışmayla heyecanlandı.

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SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar

Çalışmanın detayları merakla beklenirken, çok sayıda kişi 'Beni de kapsıyor mu, ben de yararlanabilir miyim?' diye merak ediyor.

SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar

İLK ŞART TARİH
EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar

EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş durumda.

SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar

Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda.

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