SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara EYT dosyası! Kimler kapsamda? İşte detaylar
EYT kapsamına giren çok sayıda kişi 'Acaba ben de emekli olabilecek miyim?' diye merak ediyor. Peki kimler kapsamda? Ne kadar prim gerekiyor? İşte bu soruların yanıtları...
03.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.09.2022 06:59
İLK ŞART TARİH
EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.