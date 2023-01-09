4 bin 500 TL SEYYANEN ZAM müjdesi! İslam Memiş '%15 İLAVE' dedi! Tarih belli oldu! Memura, emekliye EK ÖDEME! En düşük maaş 13.596 TL...

Memur maaşlarına 4.500 TL ek zam yapılacağına dair iddialar gündemde yerini aldı. Konuyla ilgili detayların ise bu akşam yapılacak olan yılın ilk Kabine Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor. Peki, memura ek zam yapılacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar...