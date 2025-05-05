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SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

Memurların Temmuz zammı 4 ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 12.29'a yükselirken, geriye iki veri daha kaldı. Bu veriler merakla beklenirken, sosyal desteklerin şu ana kadar oluşan verilerle nasıl değişeceği belli oldu. İşte detayları...

Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 11:05
SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle memurların Temmuz artışı büyük ölçüde şekillendi. Yüzde 5'lik Temmuz ayı zam oranı, 4 ayda oluşan yüzde 6.94'lük enflasyon farkıyla yüzde 12.29'a yükseldi. Geriye iki enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre artış daha da yükselecek.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

Memur maaş katsayısındaki artış, memurların ve memur emeklilerinin yanı sıra sosyal destek alanlara yapılan ödemelere de yansıyacak. 4 ayda oluşan zam oranına göre sosyal destekler şöyle değişecek:

SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; şu ana kadar kesinleşen yüzde 12.29'luk orana göre 5 bin 237 liraya çıkacak.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

- EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği 4 ayda oluşan memur zammıyla 11 bin 369 lira seviyesine gelecek. Önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisine göre daha da artacak.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

- ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 180 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 271 liraya yükselecek. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre bu tutarlar daha da büyüyecek.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

- ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 723 lira ödenirken, bu tutar da yüzde 12.29 artış oranına göre 4 bin 180 liraya çıkacak.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

- HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 10 bin 125 lira tutarındaki yardım da 4 ayda oluşan orana göre 11 bin 369 liraya ulaşacak. İki aylık veriyle daha da yükselecek.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

- AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 400 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 101 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 8 bin 641 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 9 bin 721 liraya çıkacak.