SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle memurların Temmuz artışı büyük ölçüde şekillendi. Yüzde 5'lik Temmuz ayı zam oranı, 4 ayda oluşan yüzde 6.94'lük enflasyon farkıyla yüzde 12.29'a yükseldi. Geriye iki enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre artış daha da yükselecek.
Memur maaş katsayısındaki artış, memurların ve memur emeklilerinin yanı sıra sosyal destek alanlara yapılan ödemelere de yansıyacak. 4 ayda oluşan zam oranına göre sosyal destekler şöyle değişecek:
- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; şu ana kadar kesinleşen yüzde 12.29'luk orana göre 5 bin 237 liraya çıkacak.
- EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği 4 ayda oluşan memur zammıyla 11 bin 369 lira seviyesine gelecek. Önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisine göre daha da artacak.
- ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 723 lira ödenirken, bu tutar da yüzde 12.29 artış oranına göre 4 bin 180 liraya çıkacak.
- HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 10 bin 125 lira tutarındaki yardım da 4 ayda oluşan orana göre 11 bin 369 liraya ulaşacak. İki aylık veriyle daha da yükselecek.
- AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 400 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 101 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 8 bin 641 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 9 bin 721 liraya çıkacak.