SOSYAL DESTEKLERE ZAM | Evde yakınına bakana 11.369 TL! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle memurların Temmuz artışı büyük ölçüde şekillendi. Yüzde 5'lik Temmuz ayı zam oranı, 4 ayda oluşan yüzde 6.94'lük enflasyon farkıyla yüzde 12.29'a yükseldi. Geriye iki enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre artış daha da yükselecek.

Memur maaş katsayısındaki artış, memurların ve memur emeklilerinin yanı sıra sosyal destek alanlara yapılan ödemelere de yansıyacak. 4 ayda oluşan zam oranına göre sosyal destekler şöyle değişecek:

- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; şu ana kadar kesinleşen yüzde 12.29'luk orana göre 5 bin 237 liraya çıkacak.

- EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği 4 ayda oluşan memur zammıyla 11 bin 369 lira seviyesine gelecek. Önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisine göre daha da artacak.